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Trabzonspor farklı yenildi....Alanyaspor 5 - Trabzonspor 0

Spor Toto Süper Lig 18. Hafta maçında Alanyaspor evinde Trabzonspor’u 5-0  yendi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 22:06
Trabzonspor farklı yenildi....Alanyaspor 5 - Trabzonspor 0

Trabzonspor farklı yenildi....Alanyaspor 5 - Trabzonspor 0

   Spor Toto Süper Lig 18. Hafta maçında Alanyaspor evinde Trabzonspor’u 5-0  yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Mustafa Kürşat Filiz, Candaş Elbil ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 14. Dakikasında Alanyaspor Efecan Karaca ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira oyundan çıktı.Yerine Yusuf Özdemir oyuna girdi.36. dakikada Trabzonspor’da Vitor Hugo sarı kart gördü.37. dakikada Alanyaspor, Ahmed Hassan ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Tabzonspor’da Vitor Hugo, Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine Marc Bartra, Jorge Dkaniniy ve Yusuf Yazıcı oyuna girdiler.

   66. Dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu ve Ahmed Hassan oyundan çıktılar.Yerine Ivan Cavaleiro ve Wilson Eduardo oyuna girdiler.68. dakikada Trabzonspor’da Naci Ünüvar oyundan çıktı.Yeirne Mountassir Lahtimi oyuna girdi.69.dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas sarı kart gördü.

   74. Dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca oyundan çıktı.Leroy Fer oyuna girdi.75. dakikada Alanyaspor, Wilson Eduardo ile skoru 4-0 yaptı.78. dakikada Alanyaspor Yusuf Özdemir ile 5-0 öne geçti.82.dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas oyundan çıktı.Yerine Enis Bardhi oyuna girdi.86. dakikada Alanyaspor’da Wilson Eduardo sarı kart gördü.86. dakikada Eren Elmalı sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Trabzonspor'u 5-0 yendi.

Son Güncelleme: 09.01.2023 22:12
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporTrabzonspor
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