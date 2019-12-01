Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
106904
ALTIN
270.531
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4338
EURO
6.3243

Trabzonspor, Galatasaray puanları paylaştı

 Trabzonspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Trabzonspor, Galatasaray puanları paylaştı

 Trabzonspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

01 Aralık 2019 Pazar 21:04
Trabzonspor, Galatasaray puanları paylaştı

Trabzonspor, Galatasaray puanları paylaştı

   Trabzonspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Yağmur altında nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! 1-1'le taraflar puanları bölüştü. 50'de Sörloth'un golüyle öne geçen Trabzonspor, 90'da Nagatomo'nun golüne engel olamadı!

Süper Lig'in 13. haftasında merakla beklenen dev maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Taraflar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fırtına, 23 puana yükseldi. Galatasaray ise 20 puana çıktı.

Trabzonspor'da golü kaydeden isim sezonun en formda oyuncularından olan Alexander Sörloth oldu. Golcü oyuncu 50'de Jose Sosa'nın kornerden ortasına kafayı vurdu ve top ağlara gitti.

90'da Nagatomo ise son sözü söyledi! Adem Büyük'ün dönmeye çalıştığı topla Nagatomo buluştu ve düzgün bir şutla top ağlara gitti.Maç bu golle 1-1 berabere bitti.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Avdijaj, Doğan, Cafer, Ekuban, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Selçuk, Jimmy, Emin, Emrecan, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

(Skor)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medipol Başakşehir galibiyet serisine devam etti
Medipol Başakşehir galibiyet serisine devam etti
Gaziantep evinde kayıp
Gaziantep evinde kayıp
Kasımpaşa'da şok ayrılık
Kasımpaşa'da şok ayrılık
Fenerbahçe ağır yaralı
Fenerbahçe ağır yaralı
Newcastle United 2 - Manchester City 2
Newcastle United 2 - Manchester City 2
Alanyaspor 5-Ankaragücü 0
Alanyaspor 5-Ankaragücü 0

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim