Trabzonspor, Galatasaray puanları paylaştı

Trabzonspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Yağmur altında nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! 1-1'le taraflar puanları bölüştü. 50'de Sörloth'un golüyle öne geçen Trabzonspor, 90'da Nagatomo'nun golüne engel olamadı!

Süper Lig'in 13. haftasında merakla beklenen dev maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Taraflar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fırtına, 23 puana yükseldi. Galatasaray ise 20 puana çıktı.

Trabzonspor'da golü kaydeden isim sezonun en formda oyuncularından olan Alexander Sörloth oldu. Golcü oyuncu 50'de Jose Sosa'nın kornerden ortasına kafayı vurdu ve top ağlara gitti.

90'da Nagatomo ise son sözü söyledi! Adem Büyük'ün dönmeye çalıştığı topla Nagatomo buluştu ve düzgün bir şutla top ağlara gitti.Maç bu golle 1-1 berabere bitti.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Avdijaj, Doğan, Cafer, Ekuban, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Selçuk, Jimmy, Emin, Emrecan, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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