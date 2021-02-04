Trabzonspor galibiyet serisine devam etti
Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Denizlispor’u 1-0 yendi.Trabzonspor bu sonuçla son 7 maçında 6. galibiyetini almayı başardı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Denizlispor kazanılan kornerden sonuç alamadı.14.dakikada M Bakasetas şutunu kaleci Cenk topu kornere çeldi.38. dakikada Trabzonspor, Denizlispor kalesini abluka altına aldı.Ancak bordo mavililer sonuç alamadılar.45+3. dakikada Denizlispor’da sakatlanan Recep Niyaz, yerini Mix Diskerud’a bıraktı.İlk yarı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. dakikada Bakasetas ile Trabzonspor 1-0 öne geçti.76. dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Ahmet’un şutunda Berat topu çizgiden çıkararak büyük bir tehlikeyi engelledi.90+1. dakikada Denizlispor, Rodallega ile tehlikeli geldi. Kolombiyalı forvetin şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kurtarmayı başardı.
Bu galibiyetle 39 puana yükselip 4. sıraya çıkan Trabzonspor, ligin 24. haftasında Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
17 puanla ligin son sırasında kalan Denizlispor ise Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek.