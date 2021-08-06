Trabzonspor galibiyeti kaçırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 3. Eleme Turu’nda Trabzonspor, Norveç ekibi Molde ile 3-3 berabere kaldı.Trabzonspor, 3 kez öne geçtiği maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. 90+5’te Bakasetas kullandığı penaltıda topu direğe nişanlayınca galibiyet kaçtı.

Maça hücumda çok etkili başlayan Trabzonspor, savunmada ise rakibini durduramadı. Bordo-mavililerin gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58’de Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny’den geldi.Molde ise 31 ve 64. dakikalarda Brynhildsen ile 85. dakikada Hussain goller bularak Trabzon’dan beraberlikle ayrıldı.

90+4’te ise Yusuf Sarı’nın kazandırdığı penaltıda topun başına Bakasetas geçti. Yunan yıldız 90+5’te kullandığı penaltıda direğe takıldı.

İki takım play-off turunda Roma’nın rakibi olmak için 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’te karşılaşacak.