Trabzonspor gol sağanağı

Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya yarım düzine gol attı.Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk lig maçında rahat bir galibiyet aldı.Maça fırtına gibi başlayan ve 4 dakika içerisinde 3 gol bulan Trabzonspor, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada hat-trick yapan Sörloth ligde 15 gole ulaştı.Trabzonspor'un gollerini 25. dakikada Josa, 27, 55 ile 88. dakikalarda Sörloth ve 29 ile 83. dakikalarda Nwakaeme kaydetti.Trabzonspor bu skorla 35 puana yükseldi ve haftayı 3. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise küme düşme hattının üzerinde 15. sırada 15 puanla yer aldı.

Bordo-mavili takım gelecek hafta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul temsilcisi ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

(Sözcü)