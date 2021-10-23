Trabzonspor İzmir deplasmanından üç puanla dönüyor
Süper Lİg 10. hafta maçında lider Trabzonspor Göztepe deplasmanından hem yenilmezlik ünvanını korudu hemde liderlik koltuğunu bırakmadı.Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.Karşılaşmanın 9. dakikadasında Göztepe'de Adis Jahovic sarı kart gördü.İlk yarının sonunda 45. dakikada Göztepe'de İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor'da Marek Hamsik sarı kart gördüler.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün asistini iyi değerlendiren Gervinho ile 1-0 öne geçti.59. dakikada Trabzonspor'da Vitor Hugo sarı kart gördü.65. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu sarı kart gördü.90. dakikada Trabzonspor'da Andreas Cornelius sarı kart gördü.90+2'de Göztepe'de Atınç Nukan sarı kart gördü.90+7'de Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sarı kart gördü.Karşılaşmadan Trabzonspor 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 10.Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF