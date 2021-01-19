Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 yendi
Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor hızlı başladı.56. dakikada Falvio’nun plasesi ile Trabzonspor karşılaşmada 2-0 öne geçti.60. dakikada Djaniny, Trabzonspor'u 3-0 öne geçiren golü attı.88. dakikada Shengelia Konyaspor'un karşılaşmada tek golünü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 30 yapan Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini de dört maça çıkardı. Üst üste üçüncü lig maçından da mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.