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Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 yendi

Süper Lig 20. hafta maçında Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 yendi.

19 Ocak 2021 Salı 20:59
Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 yendi

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 yendi

    Süper Lig 20. hafta maçında Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmada ilk gol 22. dakikada geldi.22. dakikada Nwakaeme, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.39. dakikada  Amir’in ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor hızlı başladı.56. dakikada Falvio’nun plasesi ile Trabzonspor karşılaşmada 2-0 öne geçti.60. dakikada Djaniny, Trabzonspor'u 3-0 öne geçiren golü attı.88. dakikada Shengelia Konyaspor'un karşılaşmada tek golünü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

   Bu galibiyetle puanını 30 yapan Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini de dört maça çıkardı. Üst üste üçüncü lig maçından da mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKonyaspor
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