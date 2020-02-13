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Trabzonspor kupada Fenerbahçe ile eşleşti

Trabzonspor lk maçta 5-0 yendiği BB Erzurumspor'u deplasamanda 4-1 yenerek kupada Fenerbahçe'nin rakibi oldular.

13 Şubat 2020 Perşembe 18:49
Trabzonspor kupada Fenerbahçe ile eşleşti

Trabzonspor kupada Fenerbahçe ile eşleşti

   Trabzonspor lk maçta 5-0 yendiği BB Erzurumspor'u deplasamanda 4-1 yenerek kupada Fenerbahçe'nin rakibi oldular.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında BB Erzurumspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. İlk maçı 5-0 kazanan bordo mavili ekip, rövanştan da 4-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

   Karşılaşmanın 9. dakikasında Guilherme'nin attığı golle Trabzonspor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Brezilyalı futbolcu savunmadan kaptığı topu iyi değerlendirdi ve takımını öne geçirdi.Ev sahibi ekip BB Erzurumspor'un futbolcusu Hasan Ayaroğlu, 17. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla müthiş bir gole imza atarak skoru 1-1'e getiren isim oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

   İkinci yarıya ise Trabzonspor golle başlayan taraf oldu. Dakikalar 46'yı gösterdiğinde sahneye çıkan isim yine Guilherme oldu ve Trabzonspor durumu 2-1'e getirdi.Maçın 68. dakikasında ise sahneye çıkan isim Abdülkadir Ömür oldu. Başarılı futbolcu, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldığı pozisyoda topu ağlara göndererek skoru 3-1 olarak belirledi.Karşılaşmadaki gol perdesini ise Safa Kınalı kapattı. Bilal Başacıkoğlu'nun sol kanattan yerden ortaladığı topa dokunan genç futbolcu maçın skorunu 4-1 olarak tayin eden isim oldu.

   Trabzonspor bu sonuçla yarı finale yükselen ekip olurken Fenerbahçe ile eşleşti.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonspor
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