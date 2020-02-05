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Trabzonspor kupada tur kapısını araladı

 Trabzonspor kupa maçında BB Erzurumspor'u 5-0 yenerek tur kapısını garantiledi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:17
Trabzonspor kupada tur kapısını araladı

Trabzonspor kupada tur kapısını araladı

   Trabzonspor kupa maçında BB Erzurumspor'u 5-0 yenerek tur kapısını garantiledi.Trabzonspor BBErzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Flaş bir sonuç ile Beşiktaş'ı eleyen Erzurumspor, kupanın favorilerinden Trabzonspor'la çeyrek final ilk maçında Trabzon'da bir araya geldi. Ev sahibi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 13 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesinde turun kapısını araladı.

Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelesi başladı. Kupayı müzesine götürmek isteyen Trabzonspor ile Beşiktaş’ı eledikten sonra yolculuğuna Trabzonspor’u da geçerek devam etmek isteyen Dadaşlar, eşleşmenin ilk maçında Trabzon’da bir araya geldi.

Trabzonspor rakibi karşısında oldukça rahat bir görüntü çizdi ve turu adeta ilk maçta kaptı. Sahadan 5-0’lık skorla galip ayrılan Trabzonspor, 13 Şubat’ta oynanacak rövanş maçı öncesinde tur kapısını ardına kadar araladı, hatta kapıdan içeri bir de adım attı.

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Cimşir

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBB Erzurumspor
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