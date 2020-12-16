Trabzonspor kupadan elendi I

Trabzonspor'da kupa şoku yaşanıyor.Trabzospor evinde oynadığı karşılaşmada Adana Demirspor'a penaltı atışları sonra elend.Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran ve Erkan Zengin, Volkan Şen gibi yıldızları kadro dışı bırakan ‘Mavi Şimşekler’, Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u saf dışı bırakmayı başardı.

Trabzon’da oynanan 5. Tur karşılaşmasının ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, Galatasaray’dan kiralanan Yunus Akgün 47. dakikada Adana ekibini 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Trabzonspor 55. dakikada Vitor Hugo’nun golüyle skora 1-1’lik beraberliği getirse de, 79. dakikada Mehmet Akyüz’ün attığı golle Adana Demirspor bir kez daha 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Ancak pes etmeyen bordo mavililer, 90+3’te yine Vitor Hugo’nun golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçın bitmesine saniyeler kala son atağını geliştiren Trabzonspor penaltı kazandı. Dakikalar 90+9’u gösterdiği sırada topun başına geçen Lewis Baker, kaleci Vedat Karakuş’u geçemeyince maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda iki ekip de üstünlük golünü bulamazken 120+2. dakikada Mehmet Akyüz’ün boş kaleye atamadığı gol sonrası tur atlayan taraf penaltı atışları ile belirlendi. Özat’ın yerine göreve gelen Cüneyt Dumlupınar’ın öğrencileri penaltılarda Trabzonspor’a 4-3’lük üstünlük sağlayarak tur atladı.