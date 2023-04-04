Trabzonspor kupadan elendi…MKE Ankaragücü yarı finalde....

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor’u 3-1 yenerek yarı finale kaldı.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel ve Ekrem Kan hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 22.dakikasında Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti.33.dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sarı kart gördü.35.dakikada Trabzonspor’da Bruno Peres sarı kart gördü.39.dakikada MKE Ankaragücü’nde Matej Hanousek sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Andrej Djokanovic ve Kevin Malcuit yerini Lamine Diack ve Fıratcan Üzüm’e bıraktı.51.dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 1-1 yaptı.65.dakikada Trabzonspor’da Edin Visca yerini Enis Bardhi’ye bıraktı.

68.dakikada MKE Ankaragücü Lamine Diack ile 2-1 öne geçti.71.dakikada Trabzonspor’da Lazer Markovic yerini Anastasios Bakatsetas’a bıraktı.72.dakikada MKE Ankaragücü’de Ghayas Zahid yerini Anastasios Chatzigiovannis’e Trabzonspor’da Stryger Larzen yerini Eren Elmalı’ya bıraktı.

77.dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswil sarı kart gördü.78.dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Doğucan Haspolat oyundan çıktılar.Yerine umut Bozok ve Marek Hamsik oyuna girdiler.83.dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 3-1 yaptı.87.dakikada MKE Ankaragücü’nde Matej Hanousel yerini Arda Kızıldağ’a bıraktı.89.dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü'nde Arda Kızıldağ sarı kart gördü.90.dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakatsetas sarı kart gördü.90+2.dakikada MKE Ankaragücü'nda Emre Kılınç yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü, Trabzonspor’u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.