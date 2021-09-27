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Trabzonspor liderlik fırsatını tepti

Süper Lig 7. Hafta maçında Trabzonspor evinde A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 22:02
Trabzonspor liderlik fırsatını tepti

Trabzonspor liderlik fırsatını tepti

     Süper Lig 7. Hafta maçında Trabzonspor evinde A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 27. dakikasında Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sarı kart gördü.36. dakikada A.Alanyaspor, Famara Diedhiou ile 1-0 öne geçri.42. dakikada Trabzonspor, Andreas Cornelius ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada Trabzonspor'da Berat Albayrak oyundan çıkarken yerine Gervinho oyuna dahil oldu.78. dakikada Alanyaspor'da Khouma Babacar ve Daniel Candeias oyundan çıktılar.Yerine  Famara Diedhiou ve  Efecan Karaca oyuna girdiler.75. dakikada Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ikşinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışına çıktı.78. dakikada Trabzonspor'da Andreas Cornelius oyundan çıkarken, Ahmetcan Kaplan oyuna girdi.78. dakikada A.Alanyaspor'da Davidson sarı kart gördü.80. dakikada A.Alanyaspor'da Chidozie Awaziem sarı kart gördü.81. dakikada A.Alanyaspor'da Cristian Borja oyundan çıkarken, Tayfur Bingöl oyuna girdi.85. dakikada Trabzonspor'da İsmail Köybaşı ve Anastasios Bakasetas oyundan çıkarken, Abdülkadir Ömür ve ManolisSiopis oyuna girdiler.90. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson oyundan çıktı.Yerine  Joao Novais  oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

     Bu sonuçla 7. Hafta sonunda Trabzonspor puanını 15 yaparak, Fenerbahçe'nin ardından 2. sıraya yerleşrken, Aytemiz Alanyaspor 13 puanla 7. sıraya yerleşti.

7. Hafta puan durumu;

7. Hafta toplu maç sonuçları;

Süper Lig 8. hafta maç programı;


Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Edgar Ie, Bruno Peres, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius,Jorge Djaniny   

Teknik Direkrör:Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor:Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy, Juanfran,Cristian Borja, Umut Güneş, Efecan Karaca, Chidozie Awaziem, Emre Akbaba, Davidson, Famara Diedhiou

Teknik Direktör:Bülent Korkmaz 

Tablolar Kaynak:TFF

Son Güncelleme: 27.09.2021 22:09
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporA.Alanyaspor I
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