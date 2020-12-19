Trabzonspor Lig'e döndü I Trabzonspor 2-Ç.Rizespor1

Kupadan süpriz şekilde elenen Trabzonspor Lig'e döndü.Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başardı.

Bordo-mavili takım 13 maç sonunda 17 puana yükselirken, Çaykur Rizespor 12 maç sonunda 15 puanda kaldı.

Sivasspor ve Kayserispor ile berabere kalıp, kupada da Adana Demirspor’a penaltılarda elenen Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında da 36. dakikada geriye düştü.

34. dakikada Marlon’un Michalak’a yaptığı faul sonrasında hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Skoda, Çaykur Rizespor’u 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya başlarken kadrosunu bozmayan Abdullah Avcı oyuncu değiştirmedi. Trabzonspor ise 51. dakikada sezonun ilk penaltısını kazandı.Nwakaeme’nin kafayla içeri çevirdiği topu kontrol etmek isteyen Ekuban, Emir Dilaver’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ekuban 53. dakikada skoru 1-1’e getiren golü kaydetti.

Maçta temponun düştüğü dakikalarda Trabzonspor’un galibiyet golü geldi. 65. dakikada Marlon’un müthiş pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan’a şık bir çalım attı ve topu boş ağlara yolladı: 2-1.

Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bordo-mavili takım ligin 14. haftasında Salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Rizespor ise Perşembe günü Antalyaspor’u sahasında konuk edecek.

(Skor)

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak (Hosseini dk. 90), Lewis Baker (Yusuf Sarı dk. 63), Ekuban (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 82), Nwakaeme, Djininy Semedo (Sefa Kınalı dk. 90)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Campi, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir Dilacer, Yassine Meriah, Dario Melnjak, Doğan Erdoğan, Godfred Donsah (Yasin Pehlivan dk. 72), Michalak, Boldrin (Tunay Torun dk. 10), Fernando (Kemal Rüzgar dk. 72), Skoda

Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Segovia, Jovancic, Murat Sağlam, Mithat Pala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Skoda (dk. 36 pen.) (Çaykur Rizespor), Ekuban (dk. 53 pen.), Djaniny (dk. 65) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Godfred Donsah, Tunay Torun, Fernando, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)