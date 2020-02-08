Trabzonspor maç fazlasıyla lider

Gençlerbirliği evinde Trabzonspor'a 2-0 yenildi.Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili takım bu skorla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor karşılaşmadan penaltıdan Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bordo mavililerde Sörloth 90+3'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor bu galibiyetle, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'un önünde liderlik koltuğuna oturdu.Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor 41 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı. Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.