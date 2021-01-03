Trabzonspor moral buldu I F.Karagümrük 1-Trabzonspor 2
Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek moral buldu.Trabzonspor’u galibiyete taşıyan goller Nwakaeme ve Ekuban’dan gelirken, Karagümrük’ün golünü Balkovec kaydetti.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Trabzonspor, 46. dakikada Serkan’ın pasında Nwakaeme’nin ağlara gönderdiği top sonrası öne geçti. Karagümrük, 70. dakikada Balkovec ile beraberliği yakalarken, son sözü 81. dakikada Ekuban söyledi. Topu ağlara gönderen Ganalı forvet, takımına üç puanı kazandıran isim oldu.
Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 23 yaparken, Karagümrük 21 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia (Vato Arveladze dk. 35), Koray, Ndiaye, Jimmy (Muhammed dk. 79), Alparslan (Mevlüt dk. 72), Sobiech
Yedekler: Aykut Özer, Murat, Aksel
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Flavio (Abdülkadir Ömür dk. 72), Nwakaeme, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Kamil Ahmet dk. 90+1) Djaniny (Afobe dk. 83)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Faruk Can, Safa, Yusuf
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Nwakaeme (dk. 46), Ekuban (dk. 81) (Trabzonspor), Balkovec (dk. 70) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak, Marlon, Lewis Baker (Trabzonspor), Balkovec, Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)