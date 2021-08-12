Trabzonspor penaltı atışlarıyla turu geçti
Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde'yi penaltı atışlarıyla eledi.Karşılaşmanın 25.dakikada Molde Hestad ile gol fırsatını değerlendiremedi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında 58.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Edgar Ie ile Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Molde, 90+7. dakikada Sigurdarson'un golü ile eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.
Penaltı atışları sonunda Trabzonspor 4-3 öne geçti ve turu geçerek Roma'nın rakibi oldu.