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Trabzonspor penaltı atışlarıyla turu geçti

 Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde'yi penaltı atışlarıyla eledi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 21:29
Trabzonspor penaltı atışlarıyla turu geçti

Trabzonspor penaltı atışlarıyla turu geçti

   Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde'yi penaltı atışlarıyla eledi.Karşılaşmanın 25.dakikada Molde Hestad ile gol fırsatını değerlendiremedi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında 58.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Edgar Ie ile Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Molde, 90+7. dakikada Sigurdarson'un golü ile eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.

   Uzatmalarda her iki takımda gol atamayınca maç penaltı atışlarına gitti.

   Penaltı atışları sonunda Trabzonspor 4-3 öne geçti ve turu geçerek Roma'nın rakibi oldu.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporUEFA Avrupa Konferans LigiMolde
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