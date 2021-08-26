Trabzonspor, Roma engelini aşamadı

UEFA Konferans Ligi Play-Off aşamasında ilk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor deplasmanda da Roma'ya 3-0 yenilerek turu geçemedi.Karşılaşmanın 20.dakikada Roma, Cristante ile 1-0 öne geçti.40.dakikada Siopis hakemden sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Roma'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65.dakikada Roma, Zaniolo ile 2-0 öne geçti..67.dakikada oyundan Manolis Siopiss çıktı yerine Yusuf Sarı girdi.72.dakikada oyundan Bruno Pere ve Anders Trondsen çıktı yerlerine İsmail Köybaşı ve Serkan Asan girdi.84. dakikada Roma, Stephan El Shaarawy ile skoru 3-0 yaptı.85. dakikada Trabzonspor'da Edgar Ie sarı kart gördü.90. dakikada Trabzonspor'da Jorge Djaniny sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve trabzonspor karşılaşmadan 3-0 yenik ayrılarak avrupa defterini kapattı.

Roma:Rui Patricio, Rick Karsdorp, Roger, Matias Nicolas Vina Susperreguy, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, Nicolo Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham

Yedekler:Pietro Boer, Daniel Fuzato, Riccardo Calafiori, Marash Kumbulla, Gonzalo Villar, Amadou Diawara, Edoardo Bove, Ebrima Darboe, Stephan El Shaarawy, Eldor Shomurodov, Borja Mayoral, Carles Perez

Jose Mourinho

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar Ie, Bruno Peres, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Anders Trondsen, Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Gervinho

Yedekler:Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Jorge Djaniny

Teknik Direktör:Abdullah Avcı