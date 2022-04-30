Trabzonspor şampiyon | Tarihe geçen anlar



Süper Lig'de 7. şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor'da milli futbolcu Dorukhan Toköz, üst üste iki sene farklı takımla şampiyon olarak tarihe geçti.



Ligde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da milli oyuncu Dorukhan Toköz tarihe geçti.

Bordo mavili takımla şampiyonluğa ulaşan milli oyuncu, iki sene üst üste farklı takımla şampiyon olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Dorukhan Toköz, Antalyaspor ile oynanan şampiyonluk maçında 1 de gol attı.

Milli futbolcu, geçen sene de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

ALANLAR HINCA HINÇ DOLDU

Atatürk Alanı’nı dolduran 10 binlerce Trabzonsporlu taraftar havadan görüntülendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce 10 binlerce taraftar, şehir merkezindeki Atatürk Alanı’nı doldurdu. Taraftarların doldurduğu alan havadan görüntülendi.

Trabzonspor, Antalyaspor ile şampiyonluk karşılaşmasına çıkarken taraftarlar meydanlara akın etti.

Trabzon'da karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti.



HAVADAN KARADAN DENİZDEN TARAFTAR AKIN AKIN GELDİ

Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı.

Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama: Taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi!

Süper Lig’de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Bordo mavili taraftarlar takımlarını stadyum girişinde coşkuyla karşıladı. Trabzon Havalimanı'nda ise uçak yoğunluğu yaşanırken, bazı taraftarlar stadyuma kamyonlarla ve teknelerle geldi.

Trabzon'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi büyük coşku yaşanıyor.

Bordo mavili taraftarlar, takımlarını stadyum girişinde meşalelerle coşkulu bir şekilde karşıladı. 'Şampiyon Trabzon' tezahüratlarında bulunan taraftarlar uzun süre takımlarını alkışladı.

VATANDAŞLAR TRABZON'A AKIN ETTİ

Trabzon Havalimanı'nda ise maça ve kutlamalara gelenleri taşıyan uçaklar yoğunluk oluşturdu.

Bir özel uçağın gövdesine ise, 'Şampiyon Trabzonspor' yazıldığı görüldü. Bazı taraftarlar stadyuma kamyonlarla ve deniz yoluyla teknelerle ulaştı. Stadyum çevresinde taraftarlar maç saatine kadar horon oynayarak eğlendi.

DEV EKRANLAR ÖNÜNDE ŞAMPİYONLUK İÇİN BEKLEDİLER

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce taraftar, şehir merkezinde iki ayrı noktada oluşturulan meydanlarda takımlarını desteklediler.

Trabzon'da Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti.

Bazı taraftarlar iftarlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle meydanlarda açarken, çoğunluğu ise restoranlarda ve lokantalarda yemek yiyerek maç saatini bekledi.

Bordo-mavili taraftarlar, iftarını açtıktan sonra karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

Karşılaşmanın hemen başında Cornelius’un golü sonrası ise taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

