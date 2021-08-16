Trabzonspor sezona fırtına gibi başladı

Trabzonspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Trabzonspor karşılaşmada ilk 30 dakikada 3-0 öne geçti.Trabzonspor karşılaşmanın 3. dakikada Anastasios Bakasetas ile 1-0 öne geçti.11. dakikada Tabzonspor,Anthony Nwakaeme ile skoru 2-0 yaptı.29. dakikada Gervinho, Trabzonspor'u 3-0 öne geçiren golü kaydetti.32. dakikada Yeni malatyaspor, Adem Büyük ile skoru 3-1 yaptı.42. dakikada Trabzonspor, Marek Hamsik ile durumu 4-1 yaptı.Karşılaşmanın ilkl yarısı Trabzonspor'un 4-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takımda oyuncu değişiklikleri ile başladı.Yeni malatyaspor'da Bugra Çağıran yerini, Jospin Nshimirimana bırakırken, Stevie Mallan'de yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bıraktı.Trabzonspor'da da Gervinho yerini Andreas Cornelius'a bıraktı.57. dakikada Yeni Malatyaspor'da Jospin Nshimirimana sarı kart gördü.61. dakikada Adem Büyük, Yeni Malatyaspor adına mutlak bir golden yararlanamadı.65. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı.Kullanılan penaltı atışından Trabzonspor, Jorge Djaniny ile skoru 5-1 yaptı.

70. dakikada Yeni Malatyaspor'dayeriniye,yerin'ya bıraktı.Aynı dakikalarda Trabzonspor'dayerini'ya bıraktı.79. dakikada Yeni Malatyaspor, Jospin Nshimirimana ile golü buldu, ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayılmadı.83. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç yerini Mert Miraç Altıntaş'a bırakırken, Trabzonspor'dayerini'e,yerini'ya bıraktı. 89. dakikada Yeni Malatyaspor'dansarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzsonspor sezonun ilk maçında sahadan 5-1 gibi bir farklı skorla ayrıldı.Trabzonspor 2015 yılından bu yana ilk defa bir maçta 5 gol attı.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Buğra, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, Hafez

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny