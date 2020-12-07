Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı I Trabzonspor 1- DG Sivasspor 1

Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.Büyük çoğunluğu iki ekibin top kayıplarıyla geçen karşılaşma 1-1’lk bereaberlike sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bitmek üzereyken kendi yarı sahasında kaptığı topla ani atak başlatan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür’ün şık ara pası sonrasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarı iki ekibin de gol fırsatı yaratmakta zorlandığı ve karşılıklı top kayıplarıyla geçilen ikinci yarının 76. dakikasında beraberlik golü geldi.Sol kanatta topla buluşan Max Gradel rakiplerini birer birer çalımlayıp ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Mustapha Yatabare’nin kötü vuruşu sonrası seken topu Hakan Arslan tamamladı ve Sivasspor skoru 1-1‘e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaparken, bir maçı eksik olan Sivasspor ise 10 puana ulaştı. Trabzonspor bir sonraki maçını Kayserispor deplasmanında, Sivasspor ise Antalyaspor ile sahasında oynayacak.