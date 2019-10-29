Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı

 Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı

 Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

29 Ekim 2019 Salı 07:41
Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı

Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı

   Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma, 90+6'ıncı dakikada Sörloth'un attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı.Ligde oynadıkları son üç maçı da kazanan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Nefes kesen maçtan galip çıkmayınca İki takımın da serisi sona erdi.Trabzonspor, zorlu deplasmandan beraberlikle dönerek liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı. İki farklı galip gelmesi durumunda zirveye yerleşecek olan Trabzonspor, bu fırsatı tepmiş oldu.

  İlk dakikalarda tehlikeli ataklar Medipol Başakşehir takımından geldi. Henüz 8'inci dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından kaleyi çapraz gören bir açıdan şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.Maçta 19'uncu dakika oynanırken, Medipol Başakşehir mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. İrfan Can Kahveci'nin karşı karşıya geldiği pozisyonda çektiği şut kaleci Uğurcan'dan sekti ve dönen topta Crivelli kafa vuruşu yaptı. Trabzonspor savunması topu çizgi üzerinden dışarı gönderdi.Karşılaşmanın 26'ıncı dakikasında direk gole izin vermedi. İrfan Can'ın pasında Visca ceza sahası içinde topu Crivelli'ye bıraktı. Crivelli'nin sert şutunda top direkten döndü.İlk yarım saatten sonra toparlanan Trabzonspor, Nwakaeme ile etkili oldu. Nwakaeme topu sol kanattan içeri taşıdı ve Mert Günok'un soluna doğru sert bir şut çekti. Mert'in çeldiği topta Sörloth pozisyonu tamamlamak istedi ancak hakem elle oynama kararı verdi.Bu pozisyondan iki dakika Sörloth'un sağ kanattan tek tek adam eksilterek taşıdığı topla buluşan Nwakaeme'nin şutunu kaleci Mert kurtardı. Sonrasında Sörloth'un vuruşunu yine kaleci kurtardı. Yaşanan karambolde pozisyon devam etti ve savunma topu kornere gönderdi.

Karşılaşmada 58'inci dakika oynanırken Trabzonspor penaltı kazandı. Sosa'nın köşe vuruşunda Skrtel topa elle müdahale etti ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Skrtel, elle müdahale sonucu penaltıya sebebiyet verdi ve sarı kart gördüPenaltıda topun başına geçen Sturridge geçti. Daniel Sturridge kullandığı penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ve takımını Başakşehir karşısında 61'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.Maçın 64'üncü dakikasında bu kez Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topta Crivelli hareketlendi. Ceza sahası içinde kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle Crivelli yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Visca, çok sert bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Başakşehir, Trabzonspor karşısında 67'inci dakikada beraberliği yakaladı.Beraberlik golünden sonra baskısını arttıran Medipol Başakşehir, 71'inci dakikada direğe takıldı. Gael Clichy'nin kaleye yakın mesafeden bulduğu sert şutta top direkten dışarı çıktı.Maçın 78'inci dakikasında Visca'nın köşe vuruşunda Robinho ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Skrtel, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında beraberlik golü geldi. 90+6'ıncı dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşuna çıkan Sörloth, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 29.10.2019 07:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig’de bir ayrılık daha
Süper Lig’de bir ayrılık daha
3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza
3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza
Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!
Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!
 Samet Aybaba, istifa ettiğini açıkladı.
 Samet Aybaba, istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!
Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!
Derbinin galibi Beşiktaş
Derbinin galibi Beşiktaş
Kasımpaşa, İzmir'de farklı kazandı
Kasımpaşa, İzmir'de farklı kazandı
Gençlerbirliği ağır yaralı
Gençlerbirliği ağır yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort