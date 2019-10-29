Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı

Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma, 90+6'ıncı dakikada Sörloth'un attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı.Ligde oynadıkları son üç maçı da kazanan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Nefes kesen maçtan galip çıkmayınca İki takımın da serisi sona erdi.Trabzonspor, zorlu deplasmandan beraberlikle dönerek liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı. İki farklı galip gelmesi durumunda zirveye yerleşecek olan Trabzonspor, bu fırsatı tepmiş oldu.

İlk dakikalarda tehlikeli ataklar Medipol Başakşehir takımından geldi. Henüz 8'inci dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından kaleyi çapraz gören bir açıdan şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.Maçta 19'uncu dakika oynanırken, Medipol Başakşehir mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. İrfan Can Kahveci'nin karşı karşıya geldiği pozisyonda çektiği şut kaleci Uğurcan'dan sekti ve dönen topta Crivelli kafa vuruşu yaptı. Trabzonspor savunması topu çizgi üzerinden dışarı gönderdi.Karşılaşmanın 26'ıncı dakikasında direk gole izin vermedi. İrfan Can'ın pasında Visca ceza sahası içinde topu Crivelli'ye bıraktı. Crivelli'nin sert şutunda top direkten döndü.İlk yarım saatten sonra toparlanan Trabzonspor, Nwakaeme ile etkili oldu. Nwakaeme topu sol kanattan içeri taşıdı ve Mert Günok'un soluna doğru sert bir şut çekti. Mert'in çeldiği topta Sörloth pozisyonu tamamlamak istedi ancak hakem elle oynama kararı verdi.Bu pozisyondan iki dakika Sörloth'un sağ kanattan tek tek adam eksilterek taşıdığı topla buluşan Nwakaeme'nin şutunu kaleci Mert kurtardı. Sonrasında Sörloth'un vuruşunu yine kaleci kurtardı. Yaşanan karambolde pozisyon devam etti ve savunma topu kornere gönderdi.

Karşılaşmada 58'inci dakika oynanırken Trabzonspor penaltı kazandı. Sosa'nın köşe vuruşunda Skrtel topa elle müdahale etti ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Skrtel, elle müdahale sonucu penaltıya sebebiyet verdi ve sarı kart gördüPenaltıda topun başına geçen Sturridge geçti. Daniel Sturridge kullandığı penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ve takımını Başakşehir karşısında 61'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.Maçın 64'üncü dakikasında bu kez Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topta Crivelli hareketlendi. Ceza sahası içinde kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle Crivelli yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Visca, çok sert bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Başakşehir, Trabzonspor karşısında 67'inci dakikada beraberliği yakaladı.Beraberlik golünden sonra baskısını arttıran Medipol Başakşehir, 71'inci dakikada direğe takıldı. Gael Clichy'nin kaleye yakın mesafeden bulduğu sert şutta top direkten dışarı çıktı.Maçın 78'inci dakikasında Visca'nın köşe vuruşunda Robinho ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Skrtel, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında beraberlik golü geldi. 90+6'ıncı dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşuna çıkan Sörloth, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

(Sözcü)