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Trabzonspor Süper Kupa'yı 13+1 ile kaldırdı 

Süper Kupa'nın final maçında Başakşehir'i sahasında ağırlayan Trabzonspor, maçın son dakikalarında yaşanan olayın ardından maçın galibi oldu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 23:43
Trabzonspor Süper Kupa'yı 13+1 ile kaldırdı 

Trabzonspor Süper Kupa'yı 13+1 ile kaldırdı 

Süper Kupa Finali'nde Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçın son dakikalarında saha karıştı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında gerginlik çıktı. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 13 dakika uzatarak oyunu kaldığı yerden devam ettirdi, ev sahibi Trabzonspor rakibini 2-1 mağlup ederek, ikinci kez Süper Kuba sahibi oldu.

KIRMIZI KART GERGİNLİĞİ

TFF Süper Kupa'da Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf bordo mavililer oldu.

Trabzonspor'a kupayı getiren goller, 47. dakikada Jorge Djaniny ile 85. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi. Başakşehir'in tek sayısı ise 58. dakikada penaltı vuruşu sonrası Demba Ba attı. Öte yandan turuncu lacivertlilerde 73. dakikada Alexandru Epureanu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

2. KEZ KUPAYI KAZANDI

Bu sonuçla kupayı müzesine götüren Karadeniz ekibi turnuvanın TFF Süper Kupa adıyla düzenlenmeye başlamasından itibaren 2. zaferini yaşamış oldu. Trabzonspor ilk olarak 2010-11 sezonunda kupayı kazanmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TRABZONSPOR'A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübü’nü yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Medipol Başakşehir’i mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir’i de mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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