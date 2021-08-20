Trabzonspor tur şansını Roma'ya taşıdı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Roma 55. dakikada kaptan Lorenzo Pellegrini ile 1-0 öne geçti.64. dakikada Trabzonspor, Andreas Corneliu ile skoru 1-1 yaptı.Golden sonra Roma karşısında öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyen Trabzonspor, 81. dakikada Eldor Shomurodov’un golü ile 2-1 geriye düştü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve rövanş öncesi avantaj sağladı. İki ekip 26 Ağustos’ta Roma’da tekrar kozlarını paylaşacak.