Trabzonspor tur şansını Roma'ya taşıdı

’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Play-Off turu ilk maçında İtalyan devi Roma’ya evinde 2-1 yenildi.Karılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladıkları fırsatları golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Roma 55. dakikada kaptan Lorenzo Pellegrini ile 1-0 öne geçti.64. dakikada Trabzonspor, Andreas Corneliu ile skoru 1-1 yaptı.Golden sonra Roma karşısında öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyen Trabzonspor, 81. dakikada Eldor Shomurodov’un golü ile 2-1 geriye düştü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve rövanş öncesi avantaj sağladı. İki ekip 26 Ağustos’ta Roma’da tekrar kozlarını paylaşacak.