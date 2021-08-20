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Trabzonspor tur şansını Roma'ya taşıdı

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Play-Off turu ilk maçında İtalyan devi Roma’ya evinde 2-1 yenildi.

20 Ağustos 2021 Cuma 08:25
Trabzonspor tur şansını Roma'ya taşıdı

Trabzonspor tur şansını Roma'ya taşıdı

   UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Play-Off turu ilk maçında İtalyan devi Roma’ya evinde 2-1 yenildi.Karılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladıkları fırsatları golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında  Roma 55. dakikada kaptan Lorenzo Pellegrini ile 1-0 öne geçti.64. dakikada Trabzonspor, Andreas Corneliu ile skoru 1-1 yaptı.Golden sonra  Roma karşısında öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyen Trabzonspor, 81. dakikada  Eldor Shomurodov’un golü  ile 2-1 geriye düştü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve rövanş öncesi avantaj sağladı. İki ekip 26 Ağustos’ta Roma’da tekrar kozlarını paylaşacak.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Konferans LigiTrabzonsporRoma
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