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Trabzonspor tur umudu son haftaya bıraktı...Kızılyıldız 2 - Trabzonspor 1   

 UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız’a 2-1 yenildi.

28 Ekim 2022 Cuma 00:08
Trabzonspor tur umudu son haftaya bıraktı...Kızılyıldız 2 - Trabzonspor 1   

Trabzonspor tur umudu son haftaya bıraktı...Kızılyıldız 2 - Trabzonspor 1   

   UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız’a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 25. Dakikasında Kızılyıldız’da Aleksandar Dragovic sarı kart gördü.37. dakikada Kızılyıldız, Aleksander Katari ile 1-0 öne geçti.39. dakikada temsilcimiz Trabzonspor Anastasios Bakasetas ile skoru 1-1 yaptı.45. dakikada Kızılyıldız’da Aleksandar Pesic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. Dakikada Kızılyıldız’da  Slavoljub Srnic yerini Mirko Ivanic’3 bıraktı.64. dakikada Kızılyıldız, Aleksandar Pesic ile skoru 2-1 yaptı.68. dakikada Trabzonspor’da Jean-Philippe Gbamin ve Umut Bozok oyundan çıktılar.Yerine Abdülkadir Ömür ve Jorge Djaniny oyuna girdiler.

   75. Dakikada Kızılyıldız’da Aleksandar Katai yerini King Kangwa’ya bıraktı.82. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik ve Enis Bardhi oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Yazıcı ve Mountassir Lahtimi oyuna girdiler.83. dakikada Kızılyıldız’da Aleksandar Pesic ve Stefan Mitrovic oyundan çıktılat.Yerine Jovan Mijatovic ve Ibrahim Mustapha oyuna girdiler.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız’a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Trabzonspor Grubu’nda 6 puanla 2.ci sırada yer aldı.Gruptaki üçüncü yenilgisini alan Trabzonspor tur umudunu son haftaya taşıdı. Trabzonspor 6. ve son hafta maçında 3 Kasım Perşembe günü Ferencvaros'u konuk edecek. 

Kızılyıldız:Milan Borjan, Aleksandar Dragovic, Nemanja Milunovic, Milan Rodic, Strahinja Erakovic, Guelor Kanga, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Slavoljub Srnic, Aleksandar Pesic, Stefan Mitrovic  

Teknik Direktör:Dejan Stankovic 

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Umut Bozok, Trezeguet  

Teknik Direktör:Abdullah Avcı  

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKızılyıldız
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