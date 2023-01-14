Trabzonspor üç puanı tek golle aldı....Trabzonspor 1 - Başakşehir FK 0

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Trabzonspor evinde Başakşehir FK'nü 1-0 yendi.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı, Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu ve Aleks Taşçıoğlu hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 21. Dakikasında Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. Dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler sarı kart gördü.65. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine Naci Ünver ve Doğucan Haspolat oyuna girdiler.77. dakikada Trabzonspor’da Bruno Perez sarı kart gördü.

80. Dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasas ve Bruno Perez oyundan çıktılar.Yerine Stryger Larsen ve Enis Bardhi oyuna girdiler.82. dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima oyundan çıktı.Yerine Philippe Paulin Keny oyuna girdi.

86. Dakikada Trabzonspor’da Marc Bartra oyundan çıktı.Yerine Hüseyin Türkmen oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Başakşehir FK’de Stefano Okaka sarı kart gördü.88. dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yeirne Danijel Aleksic ve Patryk Szysz oyuna girdiler.90+5. dakikada Başakşehir FK'de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.90+6. dakikada Başakşehir'de Stefano Okaka ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Başakşehir FK'nü 1-0 yendi.

Süper Lİg 19. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 19.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF