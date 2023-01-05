Trabzonspor üç puanı üç golle aldı….Trabzonspor 3 - Giresunspor 0

Spor Toto 17. hafta maçında Trabzonspor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Ali Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 16. Dakikasında Giresunspor’da Ramon Aras sarı kart gördü.30. dakikada Trabzonspor, Riyad Bajic’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.34. dakikada Giresunspor’da Serginho oyundan çıktı.Yerine Vuran Savicevic oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’da 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. Dakikada Giresunspor’da Görkem Sağlam oyundan çıktı.Rahmetullah Berişbek oyuna girdi.61. dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis sarı kart gördü.62. dakikada Trabzonspor’da Enis Bardhi oyundan çıktı.Yerine Naci Ünüvar oyuna girdi.62. dakikada Trabzonspor’da Maxi Gomez sarı kart gördü.

69. Dakikada Trabzonspor, Maxi Gomez ile skoru 2-0 yaptı.75. dakikada Trabzonspor, Eren Elmalı ile skoru 3-0 yaptı.78. dakikada Giresunspor’da Alper uludağ, Robert Mejia ve Brandley Kuwas oyundan çıktılar.Yerine Talha Ulvan, Murat Cem Akpınar ve Doğan Can Davos oyuna girdiler.

79. Dakikada Giresunspor’da Murat Cem Akpınar sarı kart gördü.81. dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis ve Trezeguet oyundan çıktılar.Yerine Marek Hamsik ve Moutassir Lahtimi oyuna girdiler.karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Robert Mejia, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Serginho, Brandley Kuwas

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Süper Lig 17.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18.Hafta Maç Ptogramı;

Tablolar:TFF