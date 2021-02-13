Trabzonspor üst üste 6.cı galibiyetini aldı

Süper Lig’de Trabzonspor, Gaziantep FK’nu Anastasios Bakasetas’ın golüyle 1-0 galip yendi.Trabzonspor’un ligde kazandığı son iki maçta (Denizlispor, Yeni Malatyaspor) attığı gollerle takımını sırtlayan 27 yaşındaki Yunan yıldız, ligdeki gol sayısını 10 yaparken yükselen formunu da sürdürdü.

İlk yarıda kaleciler Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç’in geçit vermediği gol pozisyonlarının yanı sıra oyunun genelinde topa hakim olan taraf Trabzonspor’du. Konuk ekip Gaziantep FK maçın son anlarında beraberlik golü için baskı kursa da bu pozisyonlardan sonuç çıkmadı.

Öte yandan Trabzonspor’un yıldızı Nwakaeme, 90+6’da Mirallas’a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmzızı kartla oyun dışında kaldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri bu galibiyetle yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 45 yapan bordo mavililer 4. sırada yer alırken, 38 puanda kalan Gaziantep FK ise 7. sırada kaldı. Trabzonspor bir sonraki maçta deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Gaziantep ekibi ise, kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.