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Trabzonspor uzatma dakikalarında kaybetti 

Spor Toto Süper Lig 6. hafta kapanış maçında Adana Demirspor, Trabzonspor'u 3-2 yendi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 23:09
Trabzonspor uzatma dakikalarında kaybetti 

Trabzonspor uzatma dakikalarında kaybetti 

    Spor Toto Süper Lig 6. hafta kapanış maçında Adana Demirspor, Trabzonspor'u 3-2 yendi.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan,  Serkan Olguncan ve Serkan Çimen hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın 3. Dakikasında A.Demirspor’da Semih Gürler sarı kart gördü.4. dakikada Trabzonspor’da Jean-Philippe Gbamin sarı kart gördü.10. dakikada A.Demirspor, Kevin Rodrigues ile skoru 1-0 yaptı.

   16. Dakikada A. Demirspor’da Kevin Rodrigues yerini Abdurrahim Dursun’a bıraktı.35. dakikada A. Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy sarı kart gördü.36. dakikada Trabzonspor, Anastasios Bakasetas penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.45. dakikada Trabzonspor’da Marc Bartra ve Enis Bardhi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin oyundan çıktı.Yerine Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik oyuna girdiler.54. dakikada A. Demirspor, Badou Ndiaye ile skoru 2-1 yaptı.62. dakikada A.Demiraspor’da Yusuf Sarı sarı kart gördü.

   64.dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı ve Benjamin Stambouli oyundan çıktılar.Yerine Babajide Akintola ve Gökhan İnler oyuna girdiler.65. dakikada A.Demirspor’da Gökhan İnler’in şutu üst direkten dışarı çıktı.81. dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba ve Henry Onyekuru oyundan çıktılar.Yerine Birkir Bjamason ve Frederik Gulbrandsen oyuna girdiler.84. dakikada Trabzonspor Umut Bozok ile skoru 2-2 yaptı.85. dakikada Trabzonspor’da Vitor Hugo sarı kart gördü.87. dakikada A.Semirspor’da Samet Akaydın sarı kart gördü.90+4. dakikada A.Demirspor Samet Akaydın ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evinde Trabzonspor'u 3-2 yendi.

   Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 13 yaparken, Trabzonspor 10 puanda kaldı.     

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli    

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Anastasios Bakasetas, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Umut Bozok, Trezeguet, Maxi Gomez    

Süper Lig 6. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu;

Süper Lig 7. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 13.09.2022 00:46
Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporTrabzonspor
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