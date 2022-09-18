Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Trabzonspor uzatma dakikalarında kazandı

Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

18 Eylül 2022 Pazar 18:28
Trabzonspor uzatma dakikalarında kazandı

 Trabzonspor uzatma dakikalarında kazandı

    Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada 2. Dakikada konuk Gaziantep FK Alexandru Maxim ile 1-0 öne geçti.9. dakikada Gaziantep FK Lazar Markovic ile skoru 2-0 yaptı.14. dakikada Trezeguet golüyle Trabzonspor skoru 2-1 yaptı.32. dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Jorge Djaniny, yerini Enis Bardhi’ye bıraktı.40. dakikada Gaziantep FK’de ceza sahası içinde Matej Hanousek eline top çarpınca Trabzonspor penaltı kazandı.42. dakikada Anastasios Bakasetas penaltı golüyle skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

  İkinci Yarı

     Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK’de Joao Figueiredo yerini Tonas Pekhart’a bıraktı.57. dakikada gaziantep FK’de Lazar Markovic oyundan çıktı.Yerine Mustafa Eskihelleç oyuna girdi.70. dakikada Gaziantep FK’de Matej Hanousek ve Angelo Sagal oyundan çıktılar.Yerine Halil İbrahim Pehlivan ve Valmir Vellu oyuna girdiler.

   72. Dakikada Trabzonspor’da Manolis Slopis ve Umut Bozok oyundan çıkarken, Maxi Gomez ve Abdülkadir Ömür oyuna girdiler.79. dakikada Trabzonspor'da Stryger Larsen ve Marek Hamsik oyundan çıktı.Yerine Stefano Denswi ve Jean-Philippe Gbamin oyuna girdi.88. dakikada Gaziantep FK'de Alexandru Maxim yerini Alexander Merkel'e bıraktı.88. dakikada Trabzonspor'da Marc Bartra sarı kart gördü.90+5. dakikada Furkan Soyalp sakarlandı.Tedavisinden sonra oyuna döndü.90+8. dakikada Trabzonspor, Marc Bartra ile skoru 2-1 yaptı.Trabzonspor'da Ugurcan Çakır sarı kart gördü.Bir sarı kartta Gaziantep FK'de Günay Güvenç'e çıktı.90+10. dakikada Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.

      Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nı 3-2 yendi..Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaparken, Gaziantep FK 11 puanda kaldı.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Umut Bozok, Jorge Djaniny, Trezeguet    

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Joao Figueiredo 

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig  7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig  8.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 18.09.2022 18:59
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü 2 - Sivasspor 1
MKE Ankaragücü 2 - Sivasspor 1
Fenerbahçe'den gol şov....Fenerbahçe 5 - Alanyaspor 0
Fenerbahçe'den gol şov....Fenerbahçe 5 - Alanyaspor 0
Başakşehir FK 0 - F.Karagümrük 0
Başakşehir FK 0 - F.Karagümrük 0
Lider Arsenal kayıpsız yoluna devam etti….
Lider Arsenal kayıpsız yoluna devam etti….
Liderlik koltuğuna A.Demirspor oturdu...Antalyaspor 0 - A.Demirspor 3
Liderlik koltuğuna A.Demirspor oturdu...Antalyaspor 0 - A.Demirspor 3
Beşiktaş 2 - İstanbulspor 2
Beşiktaş 2 - İstanbulspor 2
Bayern München ilk yenilgisini aldı
Bayern München ilk yenilgisini aldı
Ümraniyespor 1 - Kasımpaşa 2
Ümraniyespor 1 - Kasımpaşa 2
Manchester City farklı kazandı...
Manchester City farklı kazandı...
Aslan liderlik koltuğuna oturdu....Galatasaray 2 - Konyaspor 1
Aslan liderlik koltuğuna oturdu....Galatasaray 2 - Konyaspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim