Trabzonspor uzatma dakikalarında kazandı

Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada 2. Dakikada konuk Gaziantep FK Alexandru Maxim ile 1-0 öne geçti.9. dakikada Gaziantep FK Lazar Markovic ile skoru 2-0 yaptı.14. dakikada Trezeguet golüyle Trabzonspor skoru 2-1 yaptı.32. dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Jorge Djaniny, yerini Enis Bardhi’ye bıraktı.40. dakikada Gaziantep FK’de ceza sahası içinde Matej Hanousek eline top çarpınca Trabzonspor penaltı kazandı.42. dakikada Anastasios Bakasetas penaltı golüyle skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK’de Joao Figueiredo yerini Tonas Pekhart’a bıraktı.57. dakikada gaziantep FK’de Lazar Markovic oyundan çıktı.Yerine Mustafa Eskihelleç oyuna girdi.70. dakikada Gaziantep FK’de Matej Hanousek ve Angelo Sagal oyundan çıktılar.Yerine Halil İbrahim Pehlivan ve Valmir Vellu oyuna girdiler.

72. Dakikada Trabzonspor’da Manolis Slopis ve Umut Bozok oyundan çıkarken, Maxi Gomez ve Abdülkadir Ömür oyuna girdiler.79. dakikada Trabzonspor'da Stryger Larsen ve Marek Hamsik oyundan çıktı.Yerine Stefano Denswi ve Jean-Philippe Gbamin oyuna girdi.88. dakikada Gaziantep FK'de Alexandru Maxim yerini Alexander Merkel'e bıraktı.88. dakikada Trabzonspor'da Marc Bartra sarı kart gördü.90+5. dakikada Furkan Soyalp sakarlandı.Tedavisinden sonra oyuna döndü.90+8. dakikada Trabzonspor, Marc Bartra ile skoru 2-1 yaptı.Trabzonspor'da Ugurcan Çakır sarı kart gördü.Bir sarı kartta Gaziantep FK'de Günay Güvenç'e çıktı.90+10. dakikada Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nı 3-2 yendi..Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaparken, Gaziantep FK 11 puanda kaldı.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Umut Bozok, Jorge Djaniny, Trezeguet

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Joao Figueiredo

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 8.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF