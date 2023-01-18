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Trabzonspor uzatma dakikalarında turu geçti.

iraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Trabzonspor normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Ümraniyespor’u 4-1 yenerek, bir üst tura çıktı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 23:10
Trabzonspor uzatma dakikalarında turu geçti.

Trabzonspor uzatma dakikalarında turu geçti.

   Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Trabzonspor normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Ümraniyespor’u 4-1 yenerek, bir üst tura çıktı.Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ümit Öztürk, Esat Sancaklar ve Gökhan Barçın hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanınn 13. Dakikasında Ümraniyespor, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Ümraniyespor’da Mustafa Eser sarı kart gördü.27. dakikada Ümraniyespor’da Adel Bettaleb sarı kart gördü.37. dakikada Trabzonspor’da Arif Boşluk sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Ümraniyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspoı’da Naci Ünüvar, Umut Bozok ve Trezeguet oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Yazıcı, mazi Gomez ve Anastasios Bakasetas oyuna girdiler.63. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik oyundan çıktı.Yerine Jorge Djaniny oyuna girdi.

   68.dakikada Ümraniyespor’da Antonio Mrsic ve Ahmet Ayık oyundan çıktılar.Yerine Isaac Sackey ve Jesse Sekidika oyuna girdiler.71. dakikada Trabzonspor’da Arif Boşluk oyundan çıktı.Yerine Bruno Peres oyuna girdi.80. dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak ve emir Lenjani oyundan çıktılar.Yerine Serkan Göksu ve Tomislav Glumac oyuna girdiler.

   90.dakikada Trabzonspor, Vitor Hugo ile skoru 1-1 yaptı.90+3. Dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny sarı kart gördü.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlanarak uzatma dakikalarda geçildi.

Uzatma Dakikaları;

   Uzatma dakikalarında 91. Dakikada Trabzonspor’da Stryger Larsen oyundan çıktı.Yerine Eren Elmalı oyuna girdi.95. Dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas  sarı kart gördü.98. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. 101.dakikada Anastasios Bakasetas penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    101. dakikada Ümraniyespor’da Adel Bettaleb ve Kartal Yılmaz oyundan çıktılar.yerine Geraldo ve Onur Atasayar oyuna girdiler.104. dakikada Trabzonspor, Yusuf yazıcı ile 2-1 öne geçti.105. dakikada Ümraniyespor’da Geraldo sarı kart gördü.108. dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.

   111. dakikada Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın penaltı golüyle 3-1 öne geçti.114. dakikada Trabzonspor, mavi Gomez ile skoru 4-1 yaptı.karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Ümraniyespor’u 4-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÜmraniyespor
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