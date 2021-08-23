Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti

Süper Lig ikinci hafta maçında Trabzonspor evinde DG Sivasspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 15.dakikasında Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.22.dakikada DG Sivasspor'da Uğur'un şutu dışarı gitti.45+2.dakikada Trabzonspor'da Gervinho sert vurdu kaleci Ali Şaşal topu son anda çeldi.İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 galip tamamladı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47.dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile skoru 2-0 yaptı.ı60.dakikada Hamsik serbest vuruşu kullandı sert şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı.70.dakikada DG Sivassspor'da Max Gradel'in penaltısını kaleci Uğurcan kurtardı bir kez daha vurdu yine Uğurcan kurtardı seken topa Isaac Cofie vurdu ve karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.72.dakikada Trabzonspor'dan Nwakaeme, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.81.dakikada DG Sivasspor'da Kayode'nin pasında Leke James topa yetişemedi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6 yaparken, DG Sivasspor o puanda kaldı.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Yatabare

Yedekler:Muammer Yıldırım, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Jorge Felix, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Leke James

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay