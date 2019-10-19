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Trabzonspor zirveye oturdu

 Trabzonspor evinde konuk ettiği Gaziantep'i farklı yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor zirveye oturdu

 Trabzonspor evinde konuk ettiği Gaziantep'i farklı yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 19:52
Trabzonspor zirveye oturdu

Trabzonspor zirveye oturdu

   Trabzonspor evinde konuk ettiği Gaziantep'i farklı yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'i konuk etti. Ev sahibi, 4-1'lik skorla üç puana uzandı ve 15 puana çıkarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

   Trabzonspor'un golleri 9'da Sturridge, 14'te Sörloth, 76'da Sosa'dan ve 81'de Yusuf Sarı'dan geldi. Gaziantep'in tek golünü ise 54'te Jefferson kaydetti.Zirveye yükselen Trabzonspor'da ilk kez 11'de başlayan yıldız golcü Daniel Sturridge ve takımın gol yükünü çeken Alexander Sörloth'un uyumu dikkat çekti. İkili birbirlerinin gollerinde asiste de imza attı.Sturridge bordo-mavili formayla ilk golünü attı ve meşhur dansını da tribünler önünde yaptı.Gaziantep'te Kayode, 84'te VAR incelemesiyle oyundan atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGaziantep
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