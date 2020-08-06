TransAnatolia 10.yılında Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan yola çıkıyor

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden olan TransAnatolia, tarih boyunca uygarlıkların gözbebeği olan İstanbul’dan start almaya hazırlanıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle 15-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek TransAnatolia Rally Raid, 10. yılında yerli yabancı katılımcılarına 2 bin 850 kilometrelik rotası ile unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İlk etap Kuzu Yaylası’nda

41’i motosiklet, 31’i 4x4 otomobil, 4’ü SSV, 4’ü ATV’den oluşan 80 araç, 16 Ağustos sabahı Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan verilecek start ile macera dolu yolculuğa çıkacaklar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek ekipler, Bolu Abant, Haymana, Tuz Gölü rotası ile Karaman'a ulaşacaklar. Bolkar Dağları’ndaki zorlu etaplardan sonra ise benzer bir dönüş rotasıyla İstanbul Şile'de parkuru tamamlayacaklar.

TransAnataolia’ya 10.yılında sponsorlardan tam destek

TransAnatolia’ya Spor Toto, Mitsubishi Motors, Anlas, Silverzone, İzeltaş, General Tire, Yiğit Akü, Reeder ve Fikirmedya sponsor olarak tam destek veriyorlar.

TransAnatolia: 2010 yılında kurulan TransAnatolia Rally Raid, Türkiye'de her yıl düzenlenen bir ralli. Yarışta enduro sınıfı arazi motorsikletleri, 4x4 otomobil, kamyon, ATV, SSV ve Buggy adı verilen çöl yarışları için geliştirilmiş özel yarış araçları, ayrı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda yarışmaktadır. TransAnatolia kısa sayılabilecek bir süre içinde dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri olarak anılmaya başlandı. TransAnatolia dünya standartlarında yol notları sunmaktadır. Ayrıca yarışmacılar kesintisiz bir şekilde çalışmakta olan uydu takip sistemiyle izlenmektedir. Uydu takibiyle birlikte çeşitli aktif ve pasif güvenlik tedbirleri mümkün olan en üst düzeyde sağlanmaktadır.