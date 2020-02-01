Transfer sezonu tamamlandı.İşte takımların son durumu

Yurt içi ve yurt dışında transfer sezonu tamamlandı.MKE Ankaragücü bir saatte 14 transfer açıklarken, Galatasaray sessiz kaldı.Süper Lig'de transferin son gününde yoğunluk yaşandı... Takımlar, saatlerle yarıştı. Belgeler 18.00'e kadar TFF'ye iletildi ancak açıklamalar geç saatlere kadar sürdü. MKE Ankaragücü bir saatte 14 transfer açıkladı. Beşiktaş ise günün transfer gelişmesi haline gelen Kevin-Prince Boateng transferini noktaladı. Fenerbahçe ise Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı.

Beşiktaş

Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçen Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.Beşiktaş genç yıldız adayı Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya bu süre içerisinde toplam 2 milyon 475 bin Euro ödenecek.Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. Böylece siyah-beyazlılar, Kevin-Prince Boateng için yabancı kontenjanı da açmış oldu.Beşiktaş 2,5 sezon önce kadrosuna kattığı Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Zanka'yı sezon sonuna kadar Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiraladı.

Ankaragücü

MKE Ankaragücü peş peşe yaptığı açıklamalardan sonra iki ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Başkent ekibi, Nduka Ozokwo ve Suat Kaya'yı da renklerine bağladığını duyurdu.Başkent ekibi imza şova devam etti.Ahmet Sun, Konrad Michalak, Gelmin Rivas, Ricardo Friedrich, Orkan Çınar, Atila Turan, Milos Stanojevic, Enes Kubat, Daniel Lukasik Fatih Tultak, Muhammed Yasir Karabay ve Suat Kaya MKE Ankaragücü'nün yeni transferleri oldu. Başkent ekibi 1 saatte 14 transfer açıkladı!

Yeni Malatyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Trabzonspor

Trabzonspor, genç futbolcu Fıratcan Üzüm'ü sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.Trabzonspor, Guilherme'yi 100 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.Trabzonspor, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Manuel Da Costa'ya sezonun geri kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek.Trabzonspor, Cruzerio'dan 29 yaşındaki Messias'ın oyuncunun bedel olmadan 1,5 yıllığına kiralandığını ve satın alma opsiyonunun da kendilerinde olduğunu açıkladı. Trabzonspor, sezon sonunda opsiyon kulanılırsa 2 yıl daha sözleşme imzalanacağını açıkladı

Kasımpaşa

Kasımpaşa, Olympiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.Kasımpaşa, Huddersfield Town'un Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Antalyaspor

Antalyaspor, daha önce Sivasspor forması da giyen 31 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N’Dinga’yı transfer etti.Antalyaspor, Ersan Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Antalyaspor, Genoa'dan Sinan Gümüş'ü kiraladı.Veysel Sarı'nın Kasımpaşa'dan sonraki durağı Antalyaspor oldu.

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Galatasaray

Galatasaray ise gün içerisinde Semih Kaya girişimi yaptı ancak transfer süresinin bitimine 1 saatten az süre kalırken bu karardan vazgeçti.

Kayserispor

Kayserispor, Antalyaspor'dan ayrılan Diego Angelo'ya sezon sonuna kadar imza attırdı.

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor, eski Beşiktaşlı kaleci Cenk Gönen'e imza attırdı.

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yurt Dışı

Barcelona

Barcelona Kulübü, gelecek sezon kadrosuna katmak koşuluyla Portekiz'in Braga takımından Francisco Trincao'yu transfer etti. Oyuncu için ödenecek bonservis bedeli 31 milyon Euro...

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, Emre Can'ı renklerine bağladı!

Atletico Madrid

Atletico Madrid, Çin Ligi takımlarından DL Yifang'te forma giyen Belçikalı futbolcu Yannick Ferreira Carrasco'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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