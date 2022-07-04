Trezeguet resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Aston Villa'dan 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Trezeguet ile 4 yıllık sözleşme yaptı.Trabzonspor’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 27 yaşındaki Trezeguet,ifadelerini kullandı.