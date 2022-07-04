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Trezeguet resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Aston Villa'dan 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Trezeguet ile 4 yıllık sözleşme yaptı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:13
Trezeguet resmen Trabzonspor'da

Trezeguet resmen Trabzonspor'da

   Trabzonspor, Aston Villa'dan 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Trezeguet ile 4 yıllık sözleşme yaptı.Trabzonspor’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 27 yaşındaki Trezeguet, "Harika bir başkanımız, harika bir hocamız ve harika taraftarlarımız var. Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz ve hatta daha uzun yıllar da bunu devam ettireceğiz. Takıma her zaman en iyisini vermem gerektiğinin farkındayım. Ben de performansımla birlikte taraftarlarımızı her zaman mutlu etmeye çalışacak bir oyuncuyum. Umarım bu yıllarda da şampiyonlukları beraber kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.07.2022 09:49
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTrezeguet
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