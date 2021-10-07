TRTSpor'da milli oyuncunun soyadına ambargo



Milletin vergisi, elektrik faturalarından yapılan kesintilerle finanse edilen TRT'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı soyadı taşıyan sporcunun anonsunda skandal yaşandı. 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ilk maçında Türk A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile deplasmanda karşılaştı. Türkiye’nin rakibine 36-27 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde TRT Spor spikeri, Sevilay İmamoğlu Öcal’ın soyadını söylemedi.

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor’da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal’ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal’ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

Spikerin, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı sporcusu Sevilay İmamoğlu Öcal’ı anons ederken önce duraksaması, ardından ‘İmamoğlu’ soyadını söylemeden diğer sporculara geçmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

