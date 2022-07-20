Tur Kadıköy'e kaldı....Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 0
Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaladı.Karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Diego Rossi ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Joshua King'in kafa vuruşu üstten auta gitti.20. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Valencia şutunu çekmek isterken savunma araya girdi. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi fakat hakem devam kararı verdi.45+2. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Bushchan, topu elinden kaçırdı. Dinamo Kiev savunması Fenerbahçeli futbolculardan önce son anda topu uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Fenerbahçe'de Bruma'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Diego Rossi'nin şutu yandan auta gitti.71. dakikada Dinamo Kiev etkili geldi. Artem Besedin'in ceza alanı dışından plasesinde top direğin yanından auta çıktı.79. dakikada Fenerbahçe'de Lincoln, ceza sahası içerisindeki Bruma'ya pasını aktardı. Portekizli futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci gole izin vermedi.Karşılaşma golsüz sona erdi.
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia