Türk Derbisi Fenerbahçe Beko'nun I Anadolu Efes 71-Fenerbahçe Beko 80

Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftası nda Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i yendi.Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftası nefes kesen bir Türk derbisine sahne oldu.Fenerbahçe Beko karşılaşmada 48 ribaunt alarak kulüp tarihi rekoru kırdılar.Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salon'nda Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı karşılaşmadan konuk ekip 80-71 üstünlükle ayrıldı.Fenerbahçe Beko Turkish Airlines Euroeague'de 2 de 2 yaparken, Anadolu Efes oynadığı ikinci maçtan da sahadan mağluğ ayrıldı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Turkish Airlines EuroLeague'de ise 440. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 440 mücadelede 231 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe Beko ise Avrupa kupalarındaki 539. maçına Anadolu Efes karşısında çıkmış oldu.Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

EuroLeague'de ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.

1. çeyrek: 23-16

İlk yarı: 35-42

3. çeyrek: 54-61

(BeinSports)