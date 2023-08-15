Türk Espor takımları dünyanın en iyileri arasında

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların birbirinden rekabetçi mücadeleler ortaya koyduğu VALORANT CHAMPIONS turnuvası, 6 Ağustos’taki final maçıyla sona erecek. VALORANT’ın en iyi takımlarının yarıştığı finalde, 2023 sezonu boyunca birbirinden başarılı bir performansa imza atan FUT Esports da bu dev mücadelenin bir parçası olarak ülkemizi temsil edecek.

Türk takımları, Espor arenasında en iyiler arasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda T1 takımıyla zorlu bir mücadeleye imza atan Red Bull takımı FUT Esports, grubunda yer alan rakibini 2-0 mağlup ederek, VALORANT Champions serüvenine galibiyetle başladı. Grup aşamalarında sergilediği performansla adını finale yazdırmayı başaran temsilcimizin ilk rakibi, çekilen kurada Paper Rex olarak belirlendi.

Play-off’lara kalan 8 takım ile birlikte VALORANT’ın en iyilerinin belirleneceği turnuvadaki ilk maç, 16 Ağustos’ta FNATIC ve LOUD takımları arasında gerçekleşecek. 17 Ağustos’ta ise temsilcimiz FUT Esports, Türkiye saati ile 11.00’da rakibiyle karşılaşacak. Güney Koreli DRX ve Billibili Gaming, Evil Geniuses ve EDward Gaming ise çeyrek finallerde yarışacak diğer takımlar arasında yer alıyor.



Finallere kalan isimlerin belli olmasının ardından, takımlardan biri 26 Ağustos’ta gerçekleşecek büyük finalde adını zirveye yazdırırken bir milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak.

Türk takımlarından üst üste başarılı sonuçlar

Tüm dünyanın merakla beklediği EMEA Masters turnuvasına az bir zaman kala, ülkemizi gururla temsil edecek isimler de belli oldu. 8 Eylül’de başlayacak EMEA Masters’ta Türkiye’yi temsil edecek takımlar arasında FUT Esports, NASR Esports ve hem LoL Türkiye şampiyonu hem de EMEA Masters birincisi DenizBank İstanbul Wildcats bulunuyor.