Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Türk furbolunun duayen ismi hayatını kaybetti

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:38
Türk furbolunun duayen ismi hayatını kaybetti

Türk furbolunun duayen ismi hayatını kaybetti

   Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hilmi Ok’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. TFF’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Hilmi Ok’un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Merkez Hakem Kurulu (MHK)Hilmi Ok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupada finalin adı | Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka
Kupada finalin adı | Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle geçti
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle geçti
UEFA'dan Manchester City'ye tarihi ceza
UEFA'dan Manchester City'ye tarihi ceza
Beşiktaş'tan Göztepe maçı ile ilgili açıklama
Beşiktaş'tan Göztepe maçı ile ilgili açıklama
Trabzonspor kupada Fenerbahçe ile eşleşti
Trabzonspor kupada Fenerbahçe ile eşleşti
Alanyaspor, Galatasaray'ı kupadan eledi
Alanyaspor, Galatasaray'ı kupadan eledi
Anadolu Efes'te şok....Darüşşafaka Tekfen 81– Anadolu Efes 71
Anadolu Efes'te şok....Darüşşafaka Tekfen 81– Anadolu Efes 71
Fenerbahçe yarı finalde
Fenerbahçe yarı finalde
İH Konyaspor Bülent Korkmaz ile anlaştı
İH Konyaspor Bülent Korkmaz ile anlaştı
AVM Perakende Ciro Endeksi2 019 rakamları açıklandı
AVM Perakende Ciro Endeksi2 019 rakamları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim