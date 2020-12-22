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Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer hayatını kaybetti.

22 Aralık 2020 Salı 08:39
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

    Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer hayatını kaybetti.Trabzonspor’un efsane kadrosunda futbolculuk ve teknik adamlık yapan, 2001 yılında da bordo-mavili kulübün başkanlığına getirilen, Türk futboluna sayısız oyuncu kazandıran Özkan Sümer tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Onkoloji Yoğun Bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

   80 yaşındaki efsane isim Türk futbolu için “futbolun bilge insanı”, “futbolun profesörü” olarak tanımlanıyordu. Ocak 1940’ta Trabzon’un Maçka ilçesinde üç kardeşin ortancası olarak dünyaya gelen Özkan hoca, ilkokulu Maçka’da okurken, ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamlamış.

  Ortaokul yıllarında İdmanocağı ile futbolculuk kariyerine başlayan Özkan Sümer, Trabzonspor’un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtını geçirdi.

   Futbolculuğunun ardından teknik direktörlüğe soyunan Sümer, 1978 yılında Trabzonspor’un hocası oldu ve Karadeniz ekibi, Özkan Sümer ile 1978-1979 ve 1980-1981 sezonunda şampiyonluğa uzandı.

   Özkan Sümer, 1983-1984 sezonunda Galatasaray’ı çalıştırdı. Ertesi sezon yeniden Trabzonspor’a dönen Sümer, burada bir yıl görev yaptı. 1990-1991 ve 1997-1998’de de bordo-mavili ekibin başında yer alan deneyimli teknik adam, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor’da birer yıl hizmet verdi.

   2001 yılında Trabzonspor’un başkanlığına getirilen Özkan Sümer, 2003-2004 sezonunun henüz ikinci haftasında görevinden istifa etti.

   Geride kalan günlerde 80. yaşını geride bırakan Sümer, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığını yaptığı şu anki bordo-mavili yönetimde genel koordinatörlük görevini yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Özkan Sümer
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