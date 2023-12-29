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Türk halkının Atatürk sevgisi malum maçı oynatmadı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan Atatürk pankartı krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi. TFF ve Suudi Arabistan'a tepkiler sürüyor

29 Aralık 2023 Cuma 20:45
Türk halkının Atatürk sevgisi malum maçı oynatmadı






Türk halkının Atatürk sevgisi malum maçı oynatmadı


Türk düşmanlığının vücut bulmuş hali Suudi Arabistan'da kendini gösterdi. Üç kuruşluk para uğruna Türkiye'nin en önemli kupasını Arap çölünde oynatmaya kalkan Türkiye Futbol Federasyonu, Türk halkının onurunu ayaklar altına serdi.  Türkiye'nin göz bebeği, milyonlarca taraftarı olan iki takımı Arabistan'da rezil eden TFF'nin resmi sitesinde son 8 saattir tek bir açıklama yok. Üstelik. bu sorumsuzluk hakkında kimin açıklama yapacağı da belli değil.


Türk Futbolu'nun kumar ve bahis çetelerine peşkeş çekilirken ses çıkarmayan TFF, Suudi Arabistan'da adeta rezil oldu.
Riyad kentinde stadyumda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atılırken, TFF yerine sahada AHaber'in spor kanalı Aspor'un muhabirleri bekliyor. Türk takımlarını stadyumda bekleyen vatandaşlarımız ile otellerine geri dönüş yolunda.

GÜN BOYU NELER OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermediler.

Kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

MAÇ İPTAL EDİLDİ 

Yapılan toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında oynanacak mücadele iptal edildi. 

İki takım futbolcularının da gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFenerbançeGalatasarayRiyad
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