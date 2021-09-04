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Türk Milli Takımı 3'ncü oldu TRT reklama girdi

Türk Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda 3'ncülük mücadelesinde Hollanda'yı 3-0 devirdiği karşılaşmada TRT İzmir'in Marşı korkusundan yine reklama gitti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 18:50
Türk Milli Takımı 3'ncü oldu TRT reklama girdi

Türk Milli Takımı 3'ncü oldu TRT reklama girdi


Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda rakibi Hollanda'yı 3-0 devirerek bronz madalyanın sahibi oldu. TRT'nin canlı olarak verdiği karşılaşmayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte çok sayıda vatandaşımız da izledi. Hollanda'yı 3-0 devirdiğimiz karşılaşma TRT tarafından canlı olarak yayınlandı. 


Sırbistan'da oynanan karşılaşmanın ardından, milyonlarca vatandaşımız sevinç çığlığı atarken, İzmir Marşı'nın söylendiği anlarda kamu kurumu TRT yine reklama girdi. 
Karşılaşmayı izleyen Halk TV muhabiri İsmail Saymaz, sevinç görüntülerini ve maçın son anlarını canlı olarak izleyenlerle paylaştı.

Teşekkürler size, süpersiniz Filenin Sultanları

 Avrupa Şampiyonası'nda Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız,son maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek üçüncü oldular ve bronz madalyanın sahibi oldular.Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alabilmek için Hollanda ile üçüncülük maçına çıktı.şampiyonaya 5'te 5 galibiyetle başlayan ve gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini takılmışlardı.Sırbistan karşısında ilk seti alan Filenin Sultanlarıi, 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramadı, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirmişti.Üçüncülük maçında ise Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Hollanda'yı üstün bir oyunla 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldular.Turnuva boyunca büyük bir başarı gösteren Filenin Sultanları izleyicilerden büyük beğeni ve takdir aldı.

SETLER

1.SET: TÜRKİYE - Hollanda:25-20 

2.SET: TÜRKİYE - Hollanda25-19 

3.SET: TÜRKİYE - Hollanda: 25-23

Son Güncelleme: 04.09.2021 19:41
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ŞampiyonasıTürk A Milli Kadın Voleybol TakımıHollanda
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