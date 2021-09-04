Türk Milli Takımı 3'ncü oldu TRT reklama girdi



Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda rakibi Hollanda'yı 3-0 devirerek bronz madalyanın sahibi oldu. TRT'nin canlı olarak verdiği karşılaşmayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte çok sayıda vatandaşımız da izledi. Hollanda'yı 3-0 devirdiğimiz karşılaşma TRT tarafından canlı olarak yayınlandı.



Sırbistan'da oynanan karşılaşmanın ardından, milyonlarca vatandaşımız sevinç çığlığı atarken, İzmir Marşı'nın söylendiği anlarda kamu kurumu TRT yine reklama girdi.

Karşılaşmayı izleyen Halk TV muhabiri İsmail Saymaz, sevinç görüntülerini ve maçın son anlarını canlı olarak izleyenlerle paylaştı.

Teşekkürler size, süpersiniz Filenin Sultanları

SETLER

Avrupa Şampiyonası'nda'mız,son maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek üçüncü oldular ve bronz madalyanın sahibi oldular.Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alabilmek için Hollanda ile üçüncülük maçına çıktı.şampiyonaya 5'te 5 galibiyetle başlayan ve gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini takılmışlardı.Sırbistan karşısında ilk seti alan Filenin Sultanlarıi, 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramadı, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirmişti.Üçüncülük maçında ise Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Hollanda'yı üstün bir oyunla 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldular.Turnuva boyunca büyük bir başarı gösteren Filenin Sultanları izleyicilerden büyük beğeni ve takdir aldı.

1.SET: TÜRKİYE - Hollanda:25-20

2.SET: TÜRKİYE - Hollanda: 25-19

3.SET: TÜRKİYE - Hollanda: 25-23