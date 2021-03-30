

Türk Milli Takımı Letonya'ya takıldı | 3 - 3

Türk Milli Futbol takımı bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'ya Ağırladı. Maçın ilk yarısında oldukça etkin mücadele veren Ay Yıldızlı ekip, ikinci yarıda 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı.

Türk Milli takımımızın Letonya karşısındaki gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan

Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Letonya'nın gollerini ise 35. dakikada Savalnieks, 57. dakikada Uldrisis ve 79. dakikada Ikaunieks attı.

Bu sonucun ardında A Milli Takımımız puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü, Letonya ise 1 puana yükseldi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1' Hakem Daniel Stefanski'nin ilk düdüğüyle karşılaşma Ay-Yıldızlı oyuncularımızın santra vuruşuyla başladı.

2' A Milli Takımımız, Kenan Karaman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golde asist Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

12' Letonya'da Uldrikis'in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

21' Ay-yıldızlılarımızda Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan bekletmeden şutunu çekti, top direğin yanından auta çıktı.

27' Letonya'nın köşe vuruşu sonrasında bulduğu gol, pozisyon öncesinde ofsayt tespit edildiği gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

32' A Milli Takımımızda Caner Erkin'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top üst direkten dışarı çıktı.

33' A Milli Takımımızda sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Letonya savunması topu kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Hakan Çalhanoğlu topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti, top kontrpiyede kalan kalecinin çaresiz bakışları eşliğinde ağlarla buluştu: 2-0

35' Letonya, Savalnieks'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Ay-Yıldızlılarımızın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Letonyalı oyuncuların santra vuruşuyla başladı.

51' Milli takımımızda Mert Müldür, ceza sahası içinde Letonyalı oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

52' Burak Yılmaz, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Milli takımımız farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1

55' A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

58' Letonya'da Uldrikis, attığı golle skoru 3-2 yaptı.

65' A Milli Takımımızda Hakan yerini Umut'a, Yusuf yerini Taylan'a bıraktı.

73' A Milli Takımımızda Kenan, yerini Enes Ünal'a bıraktı.

79' Letonya'da Ikaunieks attığı golle mücadelede eşitliği sağladı: 3-3

84' A Milli Takımımızda Deniz Türüç ve Orkun Kökçü; Ozan Tufan ve Caner Erkin'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

