Türk Milli Takımı müthiş başladı

Ay Yıldızlılar müthiş başladı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda A Milli Takımız, Hollanda'yı 4-2 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı. A Milli Takımıza karşılaşmanın 15. dakikasında Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti.34’. dakikada kazanılan penaltı atışından Burak Yılmaz A Milli Takımımızı 2-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Takımının 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu A Milli Takımımızı 3-0 öne geçirdi.75. dakikada Hollanda, Klaassen ile durumu 3-1 yaptı.76. dakikada Luuk de Jong'un golü ile Hollanda karşılaşmada durumu 3-2 yaptı.81. dakikada sahneye tekrar maçın başarılı oyuncusu Burak Yılmaz çıktı ve karşılaşmada durumu 4-2 yaptı.Karşılaşma A Milli Takımımızın 4-2 galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu sonuçla grupta 3 puanla başlayan millilerimiz, liderlik koltuğuna oturdu. Hollanda ise gruba puansız başlangıç yaptı. A Milli Takımımız, 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile İspanya’da karşılaşacak. Hollanda ise aynı gün sahasında Letonya’yı konuk edecek.