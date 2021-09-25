Türk Telekom 72- TOFAŞ 74
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu açılış maçında TOFAŞ, Türk Telekom'u deplasmanda 74-72 yendi.Karşılaşmanın ilk periyodunu Türk Telekom 22-16 önde tamamladı.İkinci periyodta TOFAŞ oyunda üstünlüğünü koydu ve karşılaşmanın ilk yarısını TOFAŞ 37-33 tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısında üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Türk Telekom oldu.Türk Telekom üçüncü periyodu 59-48 önde tamamladı.Karşılaşmanın son periyotu son derece çekişmeli geçti.TOFAŞ son periyodu 74-72 tamamladı ve karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.
Periyodlar;
1.Periyod Türk Telekom-TOFAŞ 22-16
3.Periyod Türk Telekom-TOFAŞ 59-48
4.Periyod Türk Telekom-TOFAŞ 72-74