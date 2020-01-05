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Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Türk Telekom, Moustapha Fall’ın yıldızlaştığı maçta deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 87-72 yenerek ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

05 Ocak 2020 Pazar 11:54
Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Türkiye’yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci haftasında Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu.

İlk dakikalardan itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, Moustapha Fall üzerinden skor elde etti. İlk çeyrekte toplamda 16 sayı kaydeden Fall’ın ardından Muhammed Baygül’ün serbest atışları ilk çeyreği 28-19 Türk Telekom lehine belirledi.

İkinci çeyrekte ev sahibi ekibin savunmasını Fall ile bozan başkent temsilcisi boyalı bölgede başarılı bir görüntü çizdi. Yüksek isabet oranı yakalayan konuk ekip, farkı açarak 16’ncı dakikaya 43-30 önde girdi. Golden ve Clark’ın sayıları farkı kapatmaya yeterli olmadı ve Türk

Telekom soyunma odasına 52-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte Türk Telekom farkı açtı. Konuk ekip 23’üncü dakikaya 62-46 önde girerken, iki takım da yaklaşık üç dakika boyunca başarısız hücum girişimlerinde bulundu. Wiltjer’in üçlüğüne Johnson ile yanıt veren ev sahibi üçüncü çeyreği 69-53 geride kapattı.

Moustapha Fall’dan kariyer rekoru

Türk Telekom domine ettiği maçı son çeyrekte koparmayı başardı. Hunter’ın üçlüğü ile periyoda moralli başlayan başkent ekibi, peşe peşe bulduğu sayılarla 33’üncü dakikada farkı 21’e çıkardı (77-56). Bahçeşehir Koleji’nin Mathiang ve Golden’le maça tutunma çabalarına maçın yıldızlarından Moustapha Fall yanıt verdi. Pota altında durdurulamayan Fall’ın sayılarıyla farkın kapanmasını engelleyen Türk Telekom mücadeleden 87-72 galip ayrıldı. Başkent temsilcisi bu sonuçla Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Türk Telekom’un Fransız Pivotu Moustapha Fall 32 sayı, 15 ribaund, 3 asist, 1 blokla double double yaptı. Fall aynı zamanda 32 sayı ve 45 verimlilik puanıyla kendi kariyer rekorunu da kırdı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ozan Çakar

Bahçeşehir Koleji: Mathiang 8, Hardy 16, Alper Özcan 5, Thomas Akyazılı 1, Clark 15, Golden 14, Altan Erol 1, Johnson 10, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2

Türk Telekom: Johnson 2, Fall 32, Campbell 3, Muhammed Mustafa Baygül 6, Wiltjer 20, Hunter 13, Metin Türen 2, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 6, Polat Kaya

1. Periyot: 19-28

Devre: 40-52

3. Periyot: 53-69

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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomFIBA Şampiyonlar LigiING Basketbol Süper Ligi
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