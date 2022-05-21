21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:41
Turkish Airlines EuroLeague Lig şampiyonu Anadolu Efes
Anadolu Efes üstüste ikinci kez Turkish Airlines EuroLeague Lig şampiyonu oldu.Anadolu Efes Final maçında Real Madrid
'i 58-57 yenerek şampiyon oldu.Karşılaşmanın ilk çeyreğini Anadolu Efes 14-15 Real Madrid geride tamamladı.Karşılaşmanın ilk yarısı sonucu soyunma odasına Anadolu Efes 34-29 geride girdi.
Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes 40-42 Real Madrid olark sonuçlandı.Son periyotta üstün bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes karşılaşmadan 58-57 galip yarışdı ve üstüste ikinci kez EuroLeague Lig şampiyonu oldu.
Son Güncelleme: 21.05.2022 21:48