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Turkish Airlines EuroLeague Lig şampiyonu Anadolu Efes

   Anadolu Efes üstüste ikinci kez  Turkish Airlines EuroLeague Lig şampiyonu oldu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:41
Turkish Airlines EuroLeague Lig şampiyonu Anadolu Efes

  Turkish Airlines EuroLeague Lig şampiyonu Anadolu Efes

   Anadolu Efes üstüste ikinci kez  Turkish Airlines EuroLeague Lig şampiyonu oldu.Anadolu Efes Final maçında Real Madrid'i 58-57 yenerek şampiyon oldu.Karşılaşmanın ilk çeyreğini  Anadolu Efes 14-15 Real Madrid geride tamamladı.Karşılaşmanın ilk yarısı sonucu soyunma odasına Anadolu Efes 34-29 geride girdi.

   Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes 40-42 Real Madrid olark sonuçlandı.Son periyotta üstün bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes karşılaşmadan 58-57 galip yarışdı ve üstüste ikinci kez EuroLeague Lig şampiyonu oldu.

Son Güncelleme: 21.05.2022 21:48
Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines EuroLeague LigAnadolu EfesReal Madrid
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