Türkiye 0 - Hırvatistan 2

Euro 2024 Grup D Elemeler ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız evinde oynadığı karşılaşmada Hırvatistan’a 2-0 yenildi.Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg, Fredrşk Klyver ve Niklas Nyberg hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 20.dakikasında Hırvatistan Mateo Kovacic ile 1-0 öne geçti.38.dakikada A Milli Futbol Takım’da sakatlanan Hakan Çalhanoğlu yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.45+4.dakikada Hırvatistan Mateo Kovacic ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan’ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62.dakikada Hırvatistan’da Dominik Luvakovic sarı kart gördü.65.dakikada Hırvatistan’da Mario Paslic yerini Josip Juranovic’e bıraktı.67.dakikada A Milli Futbol Takım’da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yerini Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz’a bıraktılar.

69.dakikada Hırvatistan’da Josko Gvarioi sarı kart gördü.81.dakikada A Milli Futbol Takım'da Enes Ünal ve Cengiz Ünder yerini Umut Nayır ve Cenk Tosun’a bıraktı.84.dakikada Hırvatistan’da Andrej Kramaric ve Luka Modric yerini Peter Musa ve Lovro Majer’e bıraktı.90.dakikada Hırvatistan'da Ivan Perisic yerini Luka Ivanusec'e bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız evinde oynadığı karşılaşmada Hırvatistan'a 2-0 yenildi.