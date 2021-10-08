Türkiye 1 - Norveç 1

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 6. dakikasında Kerem ile A Milli Futbol Takımız 1-0 öne geçti.23. dakikada Penaltı noktası üzerinde oluşan karambolde Berat Özdemir'in ters vuruşu direkten döndü.42. dakikada Norveç, Kristian Thorstvedt ile skora dengeyi getirdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında A Milli Futbol Takımızda 59. dakikada Ozan Tufan oyundan çıkarken, Berkan Kutlu oyuna girdi.Berkan ilk kez A Milli Takımformasını giydi.70. dakikada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'dan üç hamle geldi.Serdar Aziz, Berat Özdemir ve Cengiz Ünder çıktı. Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı ve Yusuf Yazıcı son 20 dakikada sahada.75. dakikada Norveç'te Hauge, Berg ve golü atan Thorstvedt kenara alındı. Johnsen, Aursnes ve Berisha oyuna girdi.84. dakikada A Milli Futbol Takımızda Kerem Aktürkoğlu çıktı, Kenan Karaman oyunda.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu önemli karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımızpuanla 3. sırada yer alırken, Norveçpuanla 2. sırada yer aldı.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.