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Türkiye 1 - Norveç 1

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kaldı

08 Ekim 2021 Cuma 23:16
Türkiye 1 - Norveç 1

  Türkiye 1 - Norveç 1

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 6. dakikasında Kerem ile A Milli Futbol Takımız 1-0 öne geçti.23. dakikada Penaltı noktası üzerinde oluşan karambolde Berat Özdemir'in ters vuruşu direkten döndü.42. dakikada Norveç, Kristian Thorstvedt ile  skora dengeyi getirdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında A Milli Futbol Takımızda 59. dakikada Ozan Tufan oyundan çıkarken, Berkan Kutlu oyuna girdi.Berkan ilk kez A Milli Takımformasını giydi.70. dakikada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü  Kuntz'dan üç hamle geldi.Serdar Aziz, Berat Özdemir ve Cengiz Ünder çıktı. Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı ve Yusuf Yazıcı son 20 dakikada sahada.75. dakikada Norveç'te Hauge, Berg ve golü atan Thorstvedt kenara alındı. Johnsen, Aursnes ve Berisha oyuna girdi.84. dakikada A Milli Futbol Takımızda Kerem Aktürkoğlu çıktı, Kenan Karaman oyunda.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu önemli karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

   Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız 12 puanla 3. sırada yer alırken, Norveç 14 puanla 2. sırada yer aldı.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

Son Güncelleme: 08.10.2021 23:45
Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G GrubuA Milli Futbol TakımıNorveç
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